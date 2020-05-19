2020-05-19T09:14:07+03:00
Общество

Порядка 30 тысяч тюменцев получат пособия на детей от 3 до 7 лет

Заявления принимаются с 20 мая
Вадим Бегун
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Порядка 30 тысяч тюменцев получат пособия на детей от 3 до 7 лет.Порядка 30 тысяч тюменцев получат пособия на детей от 3 до 7 лет.Фото: Вадим Бегун
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Президентом России введена мера поддержки семей в виде пособия на детей от 3 до 7 лет. В Тюменской области их получат около 30 тысяч человек.

В настоящее время размер пособия составляет 5 816 рублей. Для того чтобы его получить, нужно подходить под ряд условий: возраст ребенка от 3 до 7 лет включительно, гражданство РФ у родителей и детей, не более 11 449 рублей среднедушевого дохода на каждого члена семьи.

– Выплата назначается начиная с 1 января 2020 года. 10 096 граждан получат выплату в беззаявительном порядке, так как на 1 мая являются получателями детского пособия. Остальным необходимо оформить соответствующее заявление на портале госуслуг. Заявления принимаются с 20 мая, – сообщила заместитель директора департамента социального развития Тюменской области Ирина Ожогина.

По ее словам, никаких справок для подачи заявления не требуется. Уточнить информацию по вопросам пособий можно по единому социальному телефону (3452) 6-8888-6.

ИСТОЧНИК KP.RU

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