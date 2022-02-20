На реализацию нацпроектов в Тюменской области в 2021 году выделено более 8,4 млрд рублей Фото: Татьяна Коркина

В 2021 году на реализацию нацпроектов из бюджета Тюменской области выделено более 8,4 миллиардов рублей. По словам директора регионального департамента экономики Максима Скворцова, план по финансированию выполнен на 100%. Ещё 3,7 миллиардов рублей на реализацию национальных проектов направлено из федерального бюджета, более 3,9 миллиардов рублей – из внебюджетных источников финансирования и около 323 миллионов рублей из муниципальных бюджетов. Расходы превысили 16 миллиардов рублей, план по финансированию выполнен почти полностью.

На совещании, которое провел губернатор Александр Моор, стало известно, что Тюменская область вошла в число регионов, достигших в реализации нацпроектов лучших результатов в России. Такую оценку дало АНО «Национальные приоритеты», которое занимается коммуникационным сопровождением нацпроектов. Чтобы продолжить их реализацию в 2022 году, глава региона поручил обеспечить строгое соблюдение графика проведения торгов и заключения контрактов.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, каких показателей планируется достичь в Тюменской области по нацпроекту «Здравоохранение» к 2024 году. В его рамках в регионе реализуются несколько региональных проектов. Также активно развивается направление «Творческие люди» национального проекта «Культура».

С полным списком национальных проектов, которые реализуются в Тюменской области, можно ознакомиться на официальном портале органов государственной власти. Там же можно почерпнуть информацию о том, как и где они реализуются.