Нацпроект «Культура»: в Тюменской области активно развивается направление «Творческие люди»
Благодаря национальному проекту «Культура» в Тюменской области активно развиваются направления: «Творческие люди», «Культурная среда» и «Цифровая культура». Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, сегодня ведётся активная работа по оснащению детских школ искусств инструментами и оборудованием, капитальному ремонту и строительству учреждений культурно-досугового типа в сельской местности.
Также реализуются различные фестивали и конкурсы, чтобы раскрыть творческий потенциал граждан и поддержать таланты из Тюменской области. Идут работы по внедрению IT-технологий в отрасль.
В рамках проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура» будет сделано:
- до конца 2024 года планируется участие региона во Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов. Гранты – в размере 2 млн рублей;
- В 2019 году прошёл первый региональный фестиваль-конкурс любительских коллективов, на которой поступило более 180 заявок;
- До конца 2024 года планируется реализация 30 творческих проектов некоммерческих организаций;
- В 2019 году поддержано шесть проектов некоммерческих организаций;
- До конца 2024 году планируется проведения 12 выставок ведущих федеральных и региональных музеев;
- В 2019 году реализованы три проекта: передвижная выставка цикла «Сокровища музеев России», «Графика Серебряного века» Омского музея изобразительных искусств им. М.А. Врубеля и проект «Реликвии и шедевры. Из собрания Государственного исторического музея»;
- До конца 2024 года более 1 тысячи добровольцев примут участие в программе «Волонтёры культуры».
Нацпроект "Культура" в Тюменской области.
ИСТОЧНИК KP.RU