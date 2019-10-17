Нацпроект «Культура»: в Тюменской области активно развивается направление «Творческие люди»

СЕГОДНЯ 19:11 2019-10-17T19:11:34+03:00

Благодаря национальному проекту «Культура» в Тюменской области активно развиваются направления: «Творческие люди», «Культурная среда» и «Цифровая культура». Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, сегодня ведётся активная работа по оснащению детских школ искусств инструментами и оборудованием, капитальному ремонту и строительству учреждений культурно-досугового типа в сельской местности. Также реализуются различные фестивали и конкурсы, чтобы раскрыть творческий потенциал граждан и поддержать таланты из Тюменской области. Идут работы по внедрению IT-технологий в отрасль. В рамках проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура» будет сделано: - до конца 2024 года планируется участие региона во Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов. Гранты – в размере 2 млн рублей; - В 2019 году прошёл первый региональный фестиваль-конкурс любительских коллективов, на которой поступило более 180 заявок; - До конца 2024 года планируется реализация 30 творческих проектов некоммерческих организаций; - В 2019 году поддержано шесть проектов некоммерческих организаций; - До конца 2024 году планируется проведения 12 выставок ведущих федеральных и региональных музеев; - В 2019 году реализованы три проекта: передвижная выставка цикла «Сокровища музеев России», «Графика Серебряного века» Омского музея изобразительных искусств им. М.А. Врубеля и проект «Реликвии и шедевры. Из собрания Государственного исторического музея»; - До конца 2024 года более 1 тысячи добровольцев примут участие в программе «Волонтёры культуры».

В рамках проекта будет сделано немало [видео]

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Благодаря национальному проекту «Культура» в Тюменской области активно развиваются направления: «Творческие люди», «Культурная среда» и «Цифровая культура». Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, сегодня ведётся активная работа по оснащению детских школ искусств инструментами и оборудованием, капитальному ремонту и строительству учреждений культурно-досугового типа в сельской местности.

Также реализуются различные фестивали и конкурсы, чтобы раскрыть творческий потенциал граждан и поддержать таланты из Тюменской области. Идут работы по внедрению IT-технологий в отрасль.

В рамках проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура» будет сделано:

- до конца 2024 года планируется участие региона во Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов. Гранты – в размере 2 млн рублей;

- В 2019 году прошёл первый региональный фестиваль-конкурс любительских коллективов, на которой поступило более 180 заявок;

- До конца 2024 года планируется реализация 30 творческих проектов некоммерческих организаций;

- В 2019 году поддержано шесть проектов некоммерческих организаций;

- До конца 2024 году планируется проведения 12 выставок ведущих федеральных и региональных музеев;

- В 2019 году реализованы три проекта: передвижная выставка цикла «Сокровища музеев России», «Графика Серебряного века» Омского музея изобразительных искусств им. М.А. Врубеля и проект «Реликвии и шедевры. Из собрания Государственного исторического музея»;

- До конца 2024 года более 1 тысячи добровольцев примут участие в программе «Волонтёры культуры».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/738491" frameborder="0"></iframe> Нацпроект "Культура" в Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU