СЕГОДНЯ 16:38 2019-10-28T16:38:41+03:00

Нацпроект «Здравоохранение»: каких показателей планируется достичь в Тюменской области до 2024 года Фото: Татьяна Коркина

Публикуем полный список целей, которые планируется достичь к концу 2024 года

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В Тюменской области реализуется национальный проект «Здравоохранение», сроки реализации: с 1 января 2019 по 2024 года. За пять лет планируется достичь определённых целевых показателей, о которых мы вам и расскажем:

- снижение смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев (на 100 тысяч населения);

- снижение смертности от болезней системы кровообращения до 419 случаев (на 100 тысяч населения);

- снижение смертности от новообразований до 132 случаев (на 100 тысяч населения);

- снижение младенческой смертности до 3,2 случая (на 1 тысячу родившихся детей);

- ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

- обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год

- обеспечение оптимальной доступности для населения (в т.ч. для жителей населённых пунктов, расположенных в отдалённых местностях) медицинских организаций, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь);

- оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в медицинские организации, упрощение процедуры записи на приём к врачу;

- увеличение объёма экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом.

Отметим, что в рамках национального проекта «Здравоохранение» в Тюменской области реализуются несколько региональных проектов. В том числе: «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», «Развитие экспорта медицинских услуг», «Развитие системы первичной медико-санитарной помощи» и «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения».

ИСТОЧНИК KP.RU