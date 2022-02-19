В Тюмени уволили 41-го медика

Сокращения прошли в феврале
Фото: Мария Толстихина
По информации Департамента труда и занятости населения Тюменской области, из тюменских медорганизаций уволили 41 медика.
- В феврале и марте 2022 года уволят 3 сотрудников. В трех организациях процесс увольнения 41 сотрудника завершен, - сообщили в ведомстве.
Пообещали, что массовых сокращений не будет.
Ранее "Комсомольская правда-Тюмень" писала, что тюменцы сталкиваются с многочасовыми очередями и порой весьма грубым отношением медиков. Мы рассказали реальные истории местных жителей и спросили у врача, что она думает на этот счет.