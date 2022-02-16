«Поесть сходить – это что-то несбыточное»: врач – о сложностях работы в поликлинике во время обострения COVID-19 и ОРВИ

Медикам некогда даже сходить в туалет... Фото: Мария Толстихина

В Тюмени продолжает расти заболеваемость короновирусом и ОРВИ. Тюменцы активно обращаются за помощью в поликлиники, где сталкиваются с многочасовыми очередями и порой весьма грубым отношением медиков. Рассказываем реальные истории местных жителей и спрашиваем у врача, что она думает на этот счет.

Фото: ЧС Тюмень Фото: Социальные сети

Нехватка врачей

– Попав в поликлинику, испытали ужас. Врачей просто нет, приезжает один врач с Ватутина на всех, принимает до 14 часов. В очереди все – взрослые и дети, больные и здоровые. По факту со здоровым ребенком нужно простоять в общей очереди с больными и взрослыми, и детьми, а очередь минимум из 30 – 40 человек. И это на почти 4 000 жителей. По правде говоря, здесь и так врачей нет. А если есть, то они работают до обеда, только фельдшер до 4 часов. Получается, все работают онлайн, но не здесь, – рассказал Иван Кузнецов, ссылаясь на поликлинику № 8.

«В субботу позвонила в регистратуру 12-й поликлиники, пообещали, что врач позвонит и проконсультирует. Ну ладно, я понимаю, что сейчас не до меня (ковидом уже переболела), но как быть? То ли на больничный идти (сползать до фильтра), то ли на пару дней подмениться на работе, чтобы подлечиться», – пишет Диана Хикматулина.

Дозвониться очень трудно Фото: Социальные сети

– Не могу дождаться неотложку ребенку, температура 39,5 была. Пошла без ребенка открыть больничный, однако в неотложке мне сказали, чтоб вела ребенка, а ребенок с температурой и слабость. При этом в неотложке полно было больных детей, поругалась с врачом в дежурке и ушла. Итог: в понедельник позвонила в департамент здравоохранения, сказали, что разберутся и мне перезвонят в течение суток, до сих пор не перезвонили и не приехала неотложка, хотя вызов до сих пор не отменен, – рассказала Татьяна Некрасова.

ОТВЕТ ВРАЧА: НАКИПЕЛО…

– «Мы сидели 3 часа, 7 часов...» Да хоть 10! Я эту фразу на приёме в день слышу от каждого второго пациента! И знаете что, вы не врачам об этом в кабинете нойте, а в здравоохранение и выше! У нас колоссальная нехватка кадров, плюс врачи точно так же болеют и уходят на больничный лист, а когда еще это всё вот так вот накладывается друг на друга, тогда просто апокалипсис происходит. У нас уже даже графика нет, нам говорят либо поздно вечером, либо в этот же день, со скольки и где мы работаем! Покушать сходить – это что-то несбыточное, по-маленькому-то сидишь терпишь, пока глаза уже на лоб лезть не начнут. Так что, господа пациенты, мы тоже люди и тоже не в восторге от того, сколько вас у кабинета находится. Нойте об этом куда угодно, но не врачу, к которому вы пришли! – высказалась тюменский медик Юлия Никифорова.

Тюменский терапевт Анна Поротова поддержала коллегу. По ее словам, в такой непростой период как для врачей, так и для пациентов лучше не ждать помощи, а самому идти в поликлинику по месту проживания, вооружившись средствами защиты. Либо можно проконсультироваться по вопросу лечения с врачом по телефону и остаться дома, что значительно снизит риск распространения инфекции, а при очень тяжелых состояниях следует вызывать бригаду скорой помощи.

– В такое тяжелое время нужно относиться друг другу с пониманием. Врачи точно так же, как и вы, люди, они тоже болеют и устают. Колоссальная нагрузка дает о себе знать. Лучше помогите нам, а не усугубляйте положение. Мы стараемся помочь всем и в кратчайшие сроки, насколько это возможно, – заключила врач.

В департаменте здравоохранения Тюменской области также подтвердили, что в связи с резким подъёмом заболеваемости нагрузка на медицинские организации существенно возросла. Несмотря на то что ковидные бригады работают круглосуточно, требуется больше времени, чем обычно, чтобы дождаться врача.

– Администрациями поликлиник совместно с департаментом здравоохранения принимаются меры по улучшению ситуации. В городской поликлинике № 8 для решения данной проблемы уже привлечены студенты-медики, которые обзванивают пациентов. Просим отнестись с пониманием к сложившейся ситуации! В случае ухудшения состояния следует незамедлительно вызвать скорую помощь, – сообщили в депздраве.

Чтобы узнать, какие меры принять для облегчения состояния с высокой температурой, тюменцы могут обратиться круглосуточно по тел. 103, 03. Также можно связаться со специалистами скорой медицинской помощи посредством Viber по тел. 8- 922-264-33-67 (для этого надо всего лишь написать сообщение).