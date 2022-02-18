Поджигатель кафе в Тюмени ранее был судим за поджог авто. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В Тюмени полицейские задержали поджигателя кафе на Мысу. Инцидент, в результате которого выгорело здание, произошел ночью с 15 на 16 февраля. В настоящее время стражи порядка выясняют обстоятельства совершенного преступления.

Отметим, что когда спасатели потушили пожар, сотрудники полиции осмотрели место происшествия и изучили записи камер видеонаблюдения. После стандартных процедур они пришли к выводу, что имеют дело с поджогом здания.

– Полицейские установили подозреваемого – 46-летнего мужчину, который ранее уже был судим, в том числе за поджог автомобиля. Предварительно установлено, что ночью мужчина подошел к зданию предприятия, облил стену соляркой и подпалил, – сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют мотивы, которые толкнули его на поджог кафе.