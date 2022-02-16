На Мысу в Тюмени сгорело кафе. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В районе Мыс в Тюмени на улице Жуковского, 88/1 сгорело кафе «Кебаб Хаус». Пожар произошел ночью.

– Вызов поступил в 1.38. Горело одноэтажное строение площадью 13 на 8 метров. К тушению пожара привлекались 30 человек личного состава и 10 единиц техники. Огонь распространился на более чем 230 квадратов, – рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным ведомства, из зоны воздействия опасных факторов спасатели вынесли четыре газовых баллона. К слову, ликвидировать возгорание удалось в 3.18. Пострадавших и погибших нет. Причины возгорания пока не известны.