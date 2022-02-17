Владимир Сысоев: «В Тюменской области для инвесторов будут действовать дополнительные меры поддержки». Фото - duma72.ru.

Заместитель председателя Тюменской областной думы Владимир Сысоев заявил, что в Тюменской области для инвесторов будут действовать дополнительные меры поддержки. Сообщение прозвучало в ходе рассмотрения изменений в закон «Об установлении мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, применяемых к инвестору, заключившему специальный инвестиционный контракт».

– Это значимый законопроект. Он связан с применением специальных инвестконтрактов. Принято решение на десять лет освободить от части налогов предприятия, которые совместно с государством реализуют в сфере промышленности инвестиционные проекты, – рассказал Владимир Сысоев.

По его словам, региональные власти идут навстречу инвесторам, увеличивая количество сроков налоговых периодов, в рамках которых предоставляются льготы по налогу на прибыль, имущество. Законодатель убежден, что эти нормы позволят привлечь как можно больше инвесторов, а также создадут наиболее конкурентные условия по отношению к другим российским регионам.

Кроме того, особое внимание он уделил инвестиционным проектам, которые реализуются в агропромышленном комплексе региона. Сысоев заверил, что аграрный сектор сегодня обладает серьезным инвестпотенциалом: реализуются крупные инвестиционные проекты, приходят инвесторы, то есть территория остается инвестиционно привлекательной.

– Пользуется популярностью и программа «Агростартап». Она реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Те, кто получает гранты, направляют их на развитие мясного и молочного скота, разведение птицы, растениеводство, в том числе выращивание картофеля и производство пищевой продукции. Это важно, поскольку наряду с крупными предприятиями надо поддерживать малые формы хозяйствования, – проинформировал вице-спикер Тюменской областной думы.

На эту тему высказался и депутат Тюменской областной Думы, член комитетов по бюджету, налогам и финансам и экономической политике и природопользованию Олег Гальченко. Он прокомментировал поправки в областной закон «Об установлении мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, применяемых к инвестору, заключившему специальный инвестиционный контракт».

– Депутаты единогласным решением поддержали законодательные изменения по поддержке и развитию инвестиционной деятельности. Очень важное и перспективное направление, как для жителей области, так и для территории в целом. Это большой задел на будущее. Надеюсь, это направление правительство Тюменской области и в дальнейшем будет развивать, – заявил Гальченко.

Он также подчеркнул, что что поправки имеют широкий спектр действия. Они будут способствовать развитию предприятий. Как следствие, должны увеличиться количество рабочих мест и дополнительные поступления в областной бюджет.

Отметим, что в настоящее время Тюменская область стоит на втором месте в рейтинге качества жизни в регионах, подготовленном федеральным Агентством стратегических инициатив. Индекс промышленного производства за десять месяцев вырос более чем на 7%, обрабатывающие отрасли – на 14,5%.

Кроме того, Тюменская область заняла третье место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.

– Впервые в истории современной России в Тобольске, благодаря инвестициям компании «СИБУР», с нуля в рекордно короткие сроки построен и введен в строй новый аэропорт. На базе биостанции Тюменского госуниверситета открыт первый в России карбоновый полигон. Регион вошел в топ-10 популярных направлений программы туристического кешбэка, – ранее рассказывал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Также стало известно, что сейчас область находится на четвертом месте в стране по доступности рынка социальных услуг для НКО и социальных предпринимателей.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на Лесобазе в Тюмени возведут самый большой в России промышленный технопарк. В первую очередь проекта будет вложено более 5 млрд рублей, деньги выделят из регионального и федерального бюджетов.

Конкурс по созданию концепции технопарка площадью 150 тысяч квадратных метров стартовал сегодня, 17 февраля. В нем будут созданы современные площадки для производства, инжиниринга и науки.

– В стратегической перспективе для региона это не только новые рабочие места, но и лидерство в борьбе за таланты и инвестиции. Работы по реновации ДСК-500 пройдут с 2024 по 2025 годы, – сообщил губернатор региона Александр Моор.