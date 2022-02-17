На Лесобазе в Тюмени возведут самый большой в России промышленный технопарк. Фото - tmnpark.ru.

На Лесобазе в Тюмени возведут самый большой в России промышленный технопарк. В первую очередь проекта будет вложено более 5 млрд рублей, деньги выделят из регионального и федерального бюджетов.

Конкурс по созданию концепции технопарка площадью 150 тысяч квадратных метров стартовал сегодня, 17 февраля. В нем будут созданы современные площадки для производства, инжиниринга и науки.

– В стратегической перспективе для региона это не только новые рабочие места, но и лидерство в борьбе за таланты и инвестиции. Работы по реновации ДСК-500 пройдут с 2024 по 2025 годы, – сообщил губернатор региона Александр Моор.

Стало известно, что в состав международного жюри, которое будет оценивать концепции, войдут архитекторы из России, Нидерландов, Сербии, руководители нефтегазовых компаний и вузов, представители научного сообщества.

Итоги конкурса станут известны до 20 июня 2022 года. Призеры получат денежные вознаграждения от 600 тысяч до 1 млн 200 тысяч рублей.