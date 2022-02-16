Канатоходец сорвался с высоты в тюменском цирке из-за неисправного оборудования. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени прокуратура подвела итоги проверки инцидента, в результате которого канатоходец сорвался с большой высоты. Сотрудники ведомства нашли нарушения в сфере охраны труда.

– Филиал Росгосцирка «Тюменский государственный цирк» эксплуатировал неисправное цирковое оборудование. Кроме того, не было страховочных устройств, – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Прокурор Центрального округа в адрес директора филиала внес представление об устранении нарушений закона, а также объявил предостережение о недопустимости нарушений закона.

В отношении руководителя возбудили административное дело. Его направили для рассмотрения в Государственную инспекцию труда в Тюменской области. Рассмотрение дела находится на контроле прокуратуры округа.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что зрители представления «Звездный круиз» увидели, как во время исполнения трюка артист сорвался и упал на арену с огромной высоты. Страховки у мужчины не оказалось. Он выжил, но был увезен на скорой с предполагаемым переломом ноги.

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