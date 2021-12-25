В Тюменском цирке эквилибрист сорвался с каната на глазах зрителей

Канатоходец упал с большой высоты, но оказался цел. Фото Тюменского Государственного Цирка Фото:

Зрители представления «Звездный круиз» увидели то, чего не хотели бы: во время исполнения трюка артист сорвался и упал на арену с огромной высоты. Страховки у мужчины не оказалось. Он выжил, но уехал в больницу с предполагаемым переломом ноги.

Инцидент произошел 25 декабря в Тюменском цирке. Сегодня там открылось новое фантастическое новогоднее шоу. Помимо фееричного светового представления, дрессированных животных, трюкачей, непостижимые чудеса эквилибристики на канате представили артисты цирка.

Во время выступления произошел инцидент, который заставил публики издать вопль страха. На глазах у сотен зрителей с каната сорвался эквилибрист и упал на арену. Во время выступления он держал на себе другого трюкача. Последний не пострадал, так как был со страховкой. Помощь пострадавшему оказал дежурный врач цирка. После эквилибриста доставили в травмпункт на рентген.

Момент падения. Скриншот с видео в соцсетях Фото:

Зрители в соцсетях сообщают, что после падения с высоты, артист приподнялся, но не опирался на левую ногу.

Тем временем в Тюменском государственном цирке корреспонденту «Комсомольской правды-Тюмени» рассказали, что с их сотрудником все хорошо.

- После падения артист-канатоходец Махмуд Суанбеков смог ходить, хоть и хромал. После оказания первой помощи его доставили в больницу, где выяснилось, что переломов нет, - отметили в цирке.

Эквилибрист сможет порадовать зрителей выступлением в новогоднем представлении.