В тюменском цирке лошадь сбила двух дрессировщиков

Пострадали два дрессировщика Фото: Елена Данилова Фото: социальные сети

В Тюмени вновь произошел инцидент в цирке, который чуть не обернулся трагедией. На глазах зрителей лошадь сбила двух дрессировщиков. ЧП произошло во время представления, когда начинался номер и животных выводили на сцену. Видео с произошедшим очевидцы выложили в социальные сети.

– При выходе лошадей на арену цирка конь сбил двух дрессировщиков. На видео видно мужчину в костюме и мужчину в рубашке, которых как раз и сбил конь, – сообщает Иван Билик.

По сообщениям зрителей, пострадали два человека – мужчины-дрессировщики. Они же вскоре и увели лошадей с арены, так и не начав номер. Выступление так и не состоялось. Представители цирка ситуацию не комментируют.

Кстати, за время новогодних праздников это уже второе происшествие в тюменском цирке. Ранее во время той же цирковой программы во время выступления с высоты упал гимнаст, который выступал без страховки.

У артиста травма ноги. После падения он смог ходить, хотя и хромал. После оказания первой помощи его доставили в больницу. Дежурный врач сообщил, что ему сделали снимок, чтобы узнать характер травмы, рассказали в приемной цирка. К счастью, выяснилось, что переломов нет.