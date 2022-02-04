Общественники Тюмени высказались о жестком избиении горожанки бывшим сожителем. Фото - ОНФ.

Общественники Тюмени высказались о жестоком избиении горожанки бывшим сожителем. Они просят прокурора региона взять дело под личный контроль.

– Нападение произошло днем прямо на улице. Дважды до этого женщина писала заявления в правоохранительные органы с жалобами на преследование и угрозы. Просим Владислава Московских взять на контроль расследование дела и дать оценку бездействию сотрудников полиции, которые не приняли своевременных мер по поступившим жалобам, – сообщили в местном штабе Общероссийского народного фронта.

По словам руководителя местного исполкома Романа Чуйко, сейчас много женщин каждый день живут в страхе и терпят насилие, цитата: «искренне веря в то, что избранник таким образом проявляет к ним любовь и привязанность».

– Еще ужаснее, когда жертва стучит во все двери, звонит во все колокола и просит помощи у правоохранительных органов, но не получает ее. Необходимо принимать меры до наступления беды, а не после, – заявил Чуйко.

Ранее «КП»-Тюмень» писала, что по этому делу организована доследственная проверка. Следователи намерены дать правовую оценку всем описанным обстоятельствам.