Бывший сожитель до полусмерти изувечил тюменку, лицо которой превратилось в один большой синяк

Фото: instagram/margoshenka Фото: Социальные сети

Тюменку жестоко избил её бывший молодой человек, превратив лицо девушки в один сплошной синяк. Пострадавшая просит жителей Тюмени о помощи, заявляя о том, что бывший сожитель преследует её и угрожает убить. Видео с обращением избитой Ирины появилось в местных социальных сетях.

«В нашем добром и светлом городе, в родной всем Тюмени, произошёл вопиющий и ужасающий своим ценимом случай – пострадала женщина! И не в ДТП или на скользком тротуаре, а от кулаков ИЗВЕРГА, человека, который когда-то был ей близок. Да, мы говорим о ДОМАШНЕМ НАСИЛИИ. Друзья, мы редко просим о помощи, но сейчас ситуация очень серьезная. Уже на протяжении месяца мы всей командой ресторанов «СЧАСТЬЕ» и «МОЛОДОСТЬ» пытаемся спасти нашего сотрудника», – пишет на своей странице в соцсетях начальница пострадавшей Мария Даркова.

С её слов, Ирину преследует и угрожает убить бывший сожитель, гражданин Беларуси Жириков А. А., который неоднократно доводил женщину до состояния стресса. Так, однажды утром Ирина не вышла на работу. Коллеги забили тревогу, ведь сотрудница никогда не опаздывала и всегда приходила на работу раньше времени. Она не отвечала на телефонные звонки и не выходила на связь. Ее 17-летний сын отследил местоположение, и оказалось, что Ирина далеко за городом, в районе села Каменка.

– Тогда всё обошлось, она вернулась живой, но в состоянии сильнейшего стресса. Дальше началась череда преследований: он караулил ее около работы, угрожал убийством, хватал, дергал, устраивал скандалы даже на работе, преследовал. Нам пришлось провожать ее до дома по очереди и даже на время поселить у другого сотрудника, ничего не помогало. Полиция по-прежнему бездействовала, что, мол, нет оснований, – рассказывает Мария.

Однако сегодня утром, 2 февраля, трагедии избежать не удалось. По словам начальницы, мужчина поймал Ирину около дома и избил до полусмерти. Рядом оказались неравнодушные люди – ребята из службы доставки, которые пришли женщине на помощь. Сейчас тюменка находится в больнице в тяжелом состоянии: у неё перелом костей черепа, носа и лица.

– Ей предстоит еще долгое лечение, а нам предстоит бороться за нее, – комментирует начальница.

Ирина уже несколько раз писала на бывшего сожителя заявления в полицию, но пока что никаких результатов это не дало. «Комсомольская правда» – Тюмень» направила официальный запрос в УМВД по Тюменской области с целью разобраться в произошедшем.

– В полиции отмахнулись от этого дела, сказав, что ничего не произошло, что нет состава преступления. Реакции на многочисленные заявления о преследовании и угрозе жизни и здоровья нет. Вся наша команда очень боялась за жизнь Ирины, особенно после того, как этот человек похитил ее и, угрожая ножом, увёз в лес, – признается Мария Даркова.

Известно, что Ирина не первая жертва Жирикова. Сейчас Мария ведет переписку с девушкой, которая ранее тоже пострадала от рук мужчины. Она обратилась в прокуратуру, тогда Жирикова депортировали в Беларусь. Когда мужчина вновь вернулся, девушка приняла решение уехать из города.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

В пресс-службе УМВД России по Тюменской области сообщили, что сотрудниками полиции проводится проверка по факту получения травм жительницей г. Тюмени.

- В отделе полиции №1 областного центра зарегистрирована информация из медучреждения о поступлении к ним женщины 1982 г.р. с различными телесными повреждениями. В настоящее время полицейскими принимаются меры к установлению местонахождения и доставлению подозреваемого в совершении противоправного деяния в отдел полиции. Также в ходе проводимых мероприятий будет дана правовая оценка полноте принятых правоохранителями мер при принятии процессуальных решений по ранее поступившим обращениям. Решения по материалам, находящиеся на рассмотрении, руководством УМВД области взяты на контроль, - заключили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Избил палкой, закидал мусором и сжег»: в Тюмени раскрыто жесткое убийство мужчины, совершенное в 1995 году

В настоящее время преступнику предъявили обвинение (подробнее)