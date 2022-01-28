«Избил палкой, закидал мусором и сжег»: в Тюмени раскрыто жесткое убийство мужчины, совершенное в 1995 году

В Тюмени раскрыто жесткое убийство мужчины, совершенное в 1995 году. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени раскрыто жесткое убийство 27-летнего мужчины, совершенное 8 сентября 1995 года на улице Спорта. Тогда в кустарнике обнаружили обгоревшее тело.

Преступника удалось отыскать только сейчас – им оказался ранее неоднократно судимый 47-летний горожанин. Ему уже предъявили обвинение.

– Он рассказал, что в тот день встретил незнакомца и попросил сигарету, но получил грубый отказ. Тогда злоумышленник набросился на мужчину с кулаками. А после деревянной палкой бил его по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте, – рассказали в пресс-службе СК по региону.

Чтобы скрыть следы преступления, злодей оттащил тело в кусты, закидал мусором и автомобильными покрышками, поджег и скрылся.

В настоящее время сотрудники ведомства собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело направят в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Потом его направят в суд.