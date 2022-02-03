Следователи занялись делом о жестоком избиении тюменки иностранцем

Следователи занялись делом о жестком избиении тюменки иностранцем. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области организована доследственная проверка по информации средств массовой информации, они писали о горожанке, которую жестоко избил гражданин Беларуси, ее бывший сожитель. Следователи намерены дать правовую оценку всем описанным обстоятельствам.

– По данным СМИ, жительница Тюмени ранее неоднократно обращалась в органы полиции с сообщениями о применении насилия в отношении нее бывшим сожителем. Как следует из статьи, исчерпывающие меры реагирования по указанным фактам сотрудниками правоохранительных органов приняты не были, – сообщили в пресс-службе регионального СК, добавив, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменские полицейские возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью женщины. Принимаются меры к задержанию злоумышленника. Прокурор области взял на контроль расследование уголовного дела и привлечение виновного лица к ответственности.