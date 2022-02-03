Прокуратура ищет мужчину, который до полусмерти забил тюменку. Фото: instagram/margoshenka.

Тюменские полицейские возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью женщины, о которой ранее писала «Комсомолка». Инцидент произошел накануне, 2 февраля, около восьми часов утра.

– Принимаются меры к задержанию злоумышленника. Прокурор области взял на контроль расследование уголовного дела и привлечение виновного лица к ответственности, – сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Начальник ведомства инициировал проверку исполнения федерального законодательства сотрудниками полиции при рассмотрении ранее поступавших от женщины сообщений о преступлениях, совершенных в отношении нее бывшим сожителем.

Похоже, что гражданин Беларуси не первый раз избивает горожанку. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Ранее инцидент прокомментировал губернатор Тюменской области Александр Моор, которого эта история не оставила равнодушным: «Невозможно смотреть на эти фото без боли. Никто не имеет права поднимать руку на другого человека, тем более мужчина на женщину. Это абсолютно аморальный поступок».