В Тюмени за 35 млн пробьют улицу Мельникайте от Дружбы до Щербакова. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени ищут подрядчика для пробивки улицы Мельникайте (на участке от Дружбы до Щербакова). Победитель лота должен разработать проектно-сметную документацию на объект.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что на вышеуказанные работы власти планируют выделить почти 36 миллионов рублей. Деньги направят из городского бюджета. Исполнителю надо будет уложиться в срок. За работы можно приниматься с момента заключения контракта, дедлайн – 15 ноября 2022 года.

В техническом задании говорится, что подрядчику нужно разбить строительство на этапы. После сбора исходных данных на территории проведут ряд изыскательских работ и согласований с соответствующими службами.

Кроме того, подрядчик обязан снять каждое дерево и куст, определить его вид, высоту и возраст и нанести на топографические планы. Окончательная длина участка будет уточнена проектом.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что 17 октября 2021 года открыли движение по новой развязке на Мельникайте – Дружбы. Этого события горожане ждали с нетерпением, ведь данный участок является одним из самых загруженных в часы пик. В торжественной церемонии запуска приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор, генеральный директор АО «Мостострой-11» Николай Руссу, глава города Руслан Кухарук, а также депутаты Тюменской городской думы и представители профильных структур и ведомств.

Кстати, в Тюмени готовятся к реконструкции перекрестка улиц Мельникайте и Республики. По последним данным от администрации областной столицы, его планируют оформить в виде туннеля.

– Предусмотрено прохождение автомобильной дороги по улице Мельникайте в туннельном исполнении под автодорогой улицы Республики. Кроме того, в границах объекта проектирования предусмотрено размещение двух подземных пешеходных переходов, – сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в ведомстве.