В Тюмени запустили движение по новой развязке на Мельникайте – Дружбы

Запуск новой развязки – один из этапов реализации проекта по трансформации улицы Мельникайте в магистраль непрерывного движения. Фото: Кира Санникова

Сегодня в Тюмени открыли движение по новой развязке на Мельникайте – Дружбы. Этого события горожане ждали с нетерпением, ведь данный участок является одним из самых загруженных в часы пик. В торжественной церемонии запуска приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор, генеральный директор АО «Мостострой-11» Николай Руссу, глава города Руслан Кухарук, а также депутаты Тюменской городской Думы и представители профильных структур и ведомств.

Строительство развязки началось в ноябре 2020 года. Согласно контакту работы, должны были завершиться только в декабре 2022 года. Однако подрядчик ввел объект в эксплуатацию с опережением графика чуть более, чем на год. Объем финансирования составил около 2,5 млрд рублей.

Объект ввели в эксплуатацию с опережением графика более чем на год. Фото: Кира Санникова

- Наша команда инженеров и рабочих успешно реализует крупнейшие проекты по всей России. Мы четко планируем работу, выстраиваем логистику. Поэтому традиционно вводим важные для территорий развязки, опережая намеченные планы. На данном объекте трудились 300-400 человек в разные этапы строительства, были задействованы более 100 единиц техники, - рассказал генеральный директор АО «Мостострой-11» Николай Руссу.

В разные периоды строительства на объекте трудились 300-400 человек. Фото: Кира Санникова

Запуск новой развязки – один из этапов реализации проекта по трансформации улицы Мельникайте в магистраль непрерывного движения. Строительство и ввод в эксплуатацию данного участка позволит дальше соединить улицу Мельникайте с улицей Тимофея Чаркова.

На новой развязке оборудованы просторные наземные переходы. Фото: Кира Санникова

- После завершения строительства этой очереди дальше будем строить дорогу. С южной стороны города улицу Мельникайте под развязкой предстоит соединить с Червишевским трактом. Сделать более удобную развязку и дальше будем двигаться по всем остальным проектам, которые для себя запланировали. Важно также установить наземные пешеходные переходы, чтобы полноценно сделать улицу Мельникайте магистралью непрерывного городского движения, - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Запуску новой развязки, которая существенно разгрузит транспортные потоки и обеспечит более быстрый доступ жителей, проживающих в районе Мыса, предшествовали бурные обсуждения. Так, большие опасения тюменцев вызывал вопрос сноса зеленых насаждений. Как подчеркнул глава города Руслан Кухарук, этот вопрос глава региона поставил ключевым при проектировании уникального проекта.

Дорожникам удалось минимизировать мероприятия по вынужденному сносу зеленых насаждений. Фото: Кира Санникова

- Вместе с проектировщиками, дорожниками мы эту работу выполнили. Ни одно дерево, которое расположено в границах лесопарка Гагаринского, не пострадало. Те мероприятия, которые были направлены на вынужденный снос зеленых насаждений, были минимизированы. Они были связаны с переустройством линий электропередач, оптимизацией процессов в самом реализованном архитектурном решении, - пояснил глава города.

Это первая трехуровненая развязка в областном центре. Фото: Кира Санникова

Руслан Кухарук добавил, что также компанией «Мостострой-11» взяты на себя обязательства по дополнительным восстановительным мероприятиям. Около тысячи деревьев уже высажены в преддверии запуска путепровода.

Проектом предусмотрены два путепровода, восемь съездов, пешеходный переход и велодорожки. Фото: Кира Санникова

Полное завершение работ по проекту намечено на декабрь 2022 года. На сегодняшний день это первая трехуровневая развязка в областном центре. Здесь предусмотрены два путепровода, восемь съездов, пешеходный переход и велодорожки.