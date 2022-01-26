Перекресток улиц Мельникайте и Республики в Тюмени оформят в виде туннеля. Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени готовятся к реконструкции перекрестка улиц Мельникайте и Республики. По последним данным от администрации областной столицы, его планируют оформить в виде туннеля.

– Предусмотрено прохождение автомобильной дороги по улице Мельникайте в туннельном исполнении под автодорогой улицы Республики. Кроме того, в границах объекта проектирования предусмотрено размещение двух подземных пешеходных переходов, – сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в ведомстве.

Также стало известно, что к выполнению работ по разработке проектной документации привлекли ОАО «ПИИ «Тюменьдорпроект». На сегодняшний день она уже разработана и направлена для прохождения государственной экспертизы.

Стоит отметить, что к реализации проекта власти приступят только после того, как получат положительное заключение и определят источник финансирования.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени составили карту работ по преображению улицы Дзержинского. Специалистам предстоит заменить участки сетей связи, тепло-, водо- и электроснабжения.

Отметим, что обновление улицы начнется в этом году. Весной здесь уже собираются заменять ветхие инженерные сети. Проект предполагает установку новых сооружений, к которым будет необходимо проложить дополнительные сети. Это общественные туалеты, освещение, система полива и пр.