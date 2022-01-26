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Экономика26 января 2022 5:54

В Тюмени составят карту работ по преображению улицы Дзержинского

Специалистам предстоит заменить участки сетей связи, тепло-, водо- и электроснабжения
Сергей Швецов
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В Тюмени составят карту работ по преображению улицы Дзержинского.

В Тюмени составят карту работ по преображению улицы Дзержинского.

Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени составили карту работ по преображению улицы Дзержинского. Специалистам предстоит заменить участки сетей связи, тепло-, водо- и электроснабжения.

Отметим, что обновление улицы начнется в этом году. Весной здесь уже собираются заменять ветхие инженерные сети. Проект предполагает установку новых сооружений, к которым будет необходимо проложить дополнительные сети. Это общественные туалеты, освещение, система полива и пр.

– Общая картина всем участникам понятна. Все взаимные согласования и спорные вопросы должны рассматриваться в кратчайшие сроки. Проектирование – важный этап, который позволит при реализации избежать неразрешимых ситуаций и сэкономить время, – отметил директор департамента городского хозяйства Семён Тегенцев.

Он сообщил, что работы начнутся с самых заглублённых сетей. Далее эстафету перехватят специалисты, которые будут менять коммуникации выше. Работы планируется синхронизировать, уже договорились составить дорожную карту производства работ, чтобы достичь максимальной эффективности.