В Тюмени в третий раз эвакуируют школы из-за сообщений о минировании. Фото - " Тюмень" в ВК.

В Тюмени в третий раз эвакуируют школы из-за сообщений о минировании. В прошлый раз (ровно неделю назад, 13 января) по домам распустили около 50 тысяч учеников.

– В связи с возникновением 20 января нештатной ситуации (поступившие сигналы о возможном минировании зданий школ) в Тюмени все учащиеся будут эвакуированы, – сообщает информационный центр правительства региона.

По информации областного департамента образования и науки, до конца дня все здания образовательных организаций будут осмотрены специальными службами.

Напомним, что массовая эвакуация образовательных учреждения областного центра была и незадолго до новогодних праздников, а именно 21 декабря 2021 года.

Ранее подобные ситуации комментировал губернатор Тюменской области Александр Моор. Он отметил, что «к большому сожалению, до сих пор есть, скажем мягко, «шутники», которые распространяют такие сообщения».

– Есть определенные регламенты, в которых четко прописано, как реагировать на такие сообщения. Эвакуировать всех, как сегодня и действовали руководители школ, в которые пришли анонимные письма, – сообщал Моор.