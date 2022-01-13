В Тюмени снова массово эвакуируют школы. Фото - "ЧП Тюмень ЧС".

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В Тюмени снова массово эвакуируют школы. Ранее об этом говорили родители учеников в мессенджерах.

– Решено провести эвакуацию школьных зданий из-за поступления на дежурные пульты отделений МВД анонимных сообщений. Так как в сообщениях упоминается именно Тюмень, мы не можем игнорировать сигнал, но явных угроз нет, – передает информационное агентство ТАСС со ссылкой на директора департамента образования и науки Тюменской области Алексея Райдера.

Родители сообщают об эвакуации школ. Фото: скриншот

ЧТО ИЗВЕСТНО

В социальных сетях сообщается об эвакуации школы № 94. По информации очевидцев, дети толпятся в поисках своей одежды, чтобы выйти на улицу.

Учебный процесс приостановлен в школах под номерами 63, 62, 26, 13, 49, 15, в лицее № 81 и др. Детей отпустили домой, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что массовая эвакуация образовательных учреждения областного центра уже была незадолго до новогодних праздников, а именно 21 декабря 2021 года. В тот день первой эвакуировали школу № 65 на Бориса Житкова. Сразу после 65-й школы были эвакуированы учащиеся лицея № 81, который находится в заречных микрорайонах. Затем стало известно, что было решено эвакуировать учеников всех школ города.

Тогда ситуацию прокомментировал сам губернатор Тюменской области Александр Моор. Он отметил, что «к большому сожалению, до сих пор есть, скажем мягко, «шутники», которые распространяют такие сообщения».

– Есть определенные регламенты, в которых четко прописано, как реагировать на такие сообщения. Эвакуировать всех, как сегодня и действовали руководители школ, в которые пришли анонимные письма, – сообщал Моор.