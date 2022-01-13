В Тюмени полицейские проверяют информацию о минировании школ. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В Тюмени полицейские проверяют информацию о минировании школ. Сегодня, 13 января, учащиеся первый раз сели за парты после новогодних праздников.

Изначально тревожные сообщения стали рассылать родители в чатах в мессенджерах нескольких соцсетей. После стала известна позиция родителей учеников школы № 45. Они заявили, что не понимают, откуда взялась информация. У них в школе уроки проводятся как и обычно, никого не эвакуируют.

– Школы работают в штатном режиме, – кратко прокомментировали «МегаТюмени» в департаменте образования областного центра.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Александр Моор в ходе прямой линии рассказал, почему в Тюмени эвакуировали школы. Сообщения об этом поступали из разных районов города.

– К большому сожалению, до сих пор есть, скажем мягко, «шутники», которые распространяют такие сообщения. Есть определенные регламенты, в которых четко прописано, как реагировать на такие сообщения. Эвакуировать всех, как сегодня и действовали руководители школ, в которые пришли анонимные письма, – сообщил Моор.