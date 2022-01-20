В Тюмени продлили арест экс-сотруднику СК, который пьяным насмерть задавил рабочих. Фото: СОЦСЕТИ

В Тюмени продлили арест бывшему сотруднику следственного комитета, который, будучи пьяным, насмерть задавил рабочих. Павел Шадрин пробудет в СИЗО до 23 апреля 2022 года. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Напомним, трагедия произошла в ночь с 23 на 24 ноября 2021 года, когда нетрезвый подозреваемый на легковушке на путепроводе улицы Федюнинского наехал на двух работников дорожной службы. От полученных травм потерпевшие скончались на месте.

В СК сразу же заверили, что специалисты обязательно разберутся в обстоятельствах резонансной аварии и привлекут к уголовной ответственности виновника, невзирая на его должность, звание и принадлежность к ведомству.

Павлу Шадрину 34 года. Он получил диплом о высшем образовании в 2008 году, став выпускником Курганского государственного университета. Сам он родом из Шадринска (Курганская область).

Кстати, расследованием уголовного дела в отношении майора займутся следователи Главного следственного управления СК России. Такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.