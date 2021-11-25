Уголовное дело о силовике, пьяным задавившем двух человек в Тюмени, передадут в Главк СК. Фото - "Тюмень" в ВК.

Расследованием уголовного дела в отношении 34-летнего майора СК Павла Шадрина, который в Тюмени на большой скорости, будучи пьяным за рулем, насмерть задавил двух дорожных рабочих, займутся следователи Главного следственного управления СК России. Такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

– Сегодня подозреваемого задержали. Следствие намерено заявить перед судом ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудник уже уволен из органов по отрицательным мотивам, – прокомментировали корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе Главка СК.

В ведомстве отметили, что специалистам поручено установить все обстоятельства этого ДТП, после чего они дадут всестороннюю и принципиальную правовую оценку действиям виновника аварии.

Напомним, что авария произошла в ночь с 23 на 24 ноября 2021 года. Нетрезвый Шадрин ехал с друзьями из бара на легковушке. На путепроводе улицы Федюнинского он на большой скорости наехал на двух работников дорожной службы, которые от полученных травм скончались на месте.

Удар был такой силы, что рабочих, 35 лет и 61 года, которые, как сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции, переходили дорогу в неположенном месте при выполнении своих трудовых обязанностей, разорвало на части.

Отметим, что силовик недавно отпраздновал свое 34-летие, а именно 17 ноября. Диплом о высшем образовании он получил в 2008 году, став выпускником Курганского государственного университета. Сам он родом из Шадринска (Курганская область).