«Тела разорваны на части»: в Тюмени пьяный лихач на «БМВ» насмерть сбил рабочих

В Тюмени пьяный лихач на «БМВ» насмерть сбил рабочих. Фото - "Нетипичная Тюмень" в ВК.

На объездной дороге в Тюмени произошла трагедия: здесь пьяный лихач на «БМВ» сбил двух рабочих – мужчин, одному из которых было 35 лет, другому, предположительно, 61 год. По словам очевидцев происшествия, удар был такой силы, что жертв ДТП просто разорвало на части.

Фото - "ЧС Тюмень" в ВК.

По информации пресс-службы управления Госавтоинспекции по Тюменской области, горожане были дорожными работниками. Во время смертельной аварии они выполняли свою работу – чистили отбойники. В этот день им не пришлось вернуть домой к своим семьям – тюменцы погибли от травм, несовместимых с жизнью.

– 34-летний водитель был пьян. По предварительным данным, рабочие переходили дорогу вне пешеходного перехода при выполнении своих трудовых обязанностей. Обстоятельства дорожного инцидента выясняются, – прокомментировали корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» в местном ГИБДД.

Насколько превысил скорость пьяный лихач, пока неизвестно, но, по словам местных жителей, судя по тому, в каком состоянии находится машина, он мог «лететь» со скоростью около 150 километров в час. Это предположение может быть верным и потому, что расстояние от автомобиля до одного из тел не менее 100 метров.

По информации очевидцев ужасного ДТП, соответствующие дорожные знаки были выставлены: «Они их выставили заранее – с ограничением до 40 километров в час, знаки горели, все видно за версту было».

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что на 252-м километре автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе автоинспекторы потребовали остановиться водителя «Фольксваген-Поло». Однако тот вместо педали тормоза нажал на газ, но его догнали.

Водителем оказался 34-летний житель деревни Медведчиково, который возвращался домой из Тобольска. Он был пьян, но от прохождения освидетельствования на алкоголь отказался. Помимо выпивки, задержанный любит быструю езду. С начала 2021 года он нарушил скоростной режим 22 раза.

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