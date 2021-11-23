Водителя, из-за которого от страшных травм погибли тюменские студенты, взяли под стражу. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области в СИЗО отправили нижегордца, который на автобусе устроил жесткое ДТП с двумя жертвами. Мужчина пробудет в изоляции до 19 января 2022 года.

Трагедия произошла утром 20 ноября на 541-м километре дороги Челябинск – Новосибирск. В это время автобус без госномеров выехал на встречку, где столкнулся с ВАЗ-21102.

– В результате ДТП от страшных травм и увечий погибли водитель и пассажир легковушки. Это были друзья-студенты из Бердюжья, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Выяснилось, что водитель автобуса не имеет регистрации в Тюменской области, по факту проживает в Нижегородской области. Он разведен, не имеет детей и постоянного источника дохода. Следствие полагает, что в таких обстоятельствах он может скрыться от органов, поэтому его «закрыли» в СИЗО.