На тюменской трассе поймали пьяного водителя, нарушившего скоростной режим 22 раза за год. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 252-м километре автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе автоинспекторы потребовали остановиться водителя «Фольксваген-Поло». Однако тот вместо педали тормоза нажал на газ.

– Проехав около двух километров, мужчина бросил машину и попытался убежать через территорию одной из организаций. Его догнали, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Водителем оказался 34-летний житель деревни Медведчиково, который возвращался домой из Тобольска. Он был пьян, но от прохождения освидетельствования на алкоголь отказался.

Помимо выпивки, задержанный любит быструю езду. С начала 2021 года он нарушил скоростной режим 22 раза. Его ожидает штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 18 до 24 месяцев.