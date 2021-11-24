Пьяным водителем, насмерть задавившем в Тюмени дорожных рабочих, оказался майор СК. Фото - Павел Шадрин в ВК.

Пьяным водителем, который насмерть задавил на объездной дороге в Тюмени дорожных рабочих, оказался майор Следственного комитета. Ведомство ходатайствует о заключении под стражу виновника резонансного ДТП и заверяет, что расследование проведут, не взирая на должность сотрудника. По факту нарушения ПДД, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц, лицом, находящимся в состоянии опьянения, уже возбуждено уголовное дело.

Фото - Нетипичная Тюмень" в ВК.

– По данным следствия, в ночь с 23 на 24 ноября 2021 года нетрезвый подозреваемый на легковушке на путепроводе улицы Федюнинского наехал на двух работников дорожной службы. От полученных травм потерпевшие скончались на месте, – сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе СК по региону.

Сейчас сотрудники ведомства устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Они осмотрели место происшествия, сам автомобиль, зафиксировали повреждения, а также допросили свидетелей и очевидцев. Назначены экспертизы. Подозреваемый задержан, ему проведено освидетельствование на состояние опьянения.

Фото - "ЧС Тюмень" в ВК.

– Учитывая тяжесть преступления, следствие намерено ходатайствовать об избрании ему самой жесткой меры пресечения – заключения под стражу. В ближайшее время решится вопрос об увольнении сотрудника СК по отрицательным мотивам, – завили в ведомстве.

Там заверили, что специалисты обязательно разберутся в обстоятельствах резонансной аварии и привлекут к уголовной ответственности виновника, невзирая на его должность, звание и принадлежность к ведомству.

Известно, что задержанный – Павел Шадрин, который, как следует из информации на его страничке в соцсети «ВКонтакте», отпраздновал свое 34-летие неделю назад, 17 ноября. Диплом о высшем образовании он получил в 2008 году, став выпускником Курганского государственного университета. Сам он родом из Шадринска (Курганская область).