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Общество4 января 2022 16:39

Прокурор Тюменской области взял под личный контроль расследование пожара на Антипинском НПЗ

Для выяснения всех обстоятельств будет создана специальная комиссия
Марина Прохорова
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Пожар на Антипинском НПЗ

Пожар на Антипинском НПЗ

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял под личный контроль расследование пожара на Антипинском НПЗ. Как уточнили в пресс-службе профильного ведомства, для выяснения всех обстоятельств и причин возгорания будет создана специальная комиссия. Решение об этом уже принято Северо-Уральским управлением Ростехнадзора.

– Кроме того, отдел административной практики и дознания по г. Тюмени уже организовал процессуальную проверку по факту пожара, – добавили в прокуратуре.

Напоминаем, что губернатор Тюменской области Александр Моор также взял ситуацию под личный контроль. При этом он высоко оценил работу всех служб, участвовавших в тушении.