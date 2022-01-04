Прокурор Тюменской области взял под личный контроль расследование пожара на Антипинском НПЗ

Пожар на Антипинском НПЗ Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял под личный контроль расследование пожара на Антипинском НПЗ. Как уточнили в пресс-службе профильного ведомства, для выяснения всех обстоятельств и причин возгорания будет создана специальная комиссия. Решение об этом уже принято Северо-Уральским управлением Ростехнадзора.

– Кроме того, отдел административной практики и дознания по г. Тюмени уже организовал процессуальную проверку по факту пожара, – добавили в прокуратуре.

Напоминаем, что губернатор Тюменской области Александр Моор также взял ситуацию под личный контроль. При этом он высоко оценил работу всех служб, участвовавших в тушении.