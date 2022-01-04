Губернатор Тюменской области взял под личный контроль ситуацию с пожаром на Антипинском нефтезаводе

Пожар на нефтезаводе ликвидирован Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор взял под личный контроль ситуацию с пожаром на Антипинском нефтезаводе. Об этом сообщили в пресс-службе информационного центра регионального правительства.

– Александр Моор провел совещание с руководством Тюменского регионального МЧС, полиции и собственниками предприятия по факту пожара. Губернатор отметил слаженность всех сил, принимающих участие в ликвидации огня, а также взял ситуацию под личный контроль, – прокомментировали в ведомстве.

Напоминаем, что сообщение о пожаре поступило на дежурный пульт МЧС в 9.46. На место сразу же выехали сотрудники всех пожарно-спасательных подразделений. По прибытии стало известно, что загорелась ректификационная колонна на площади 100 квадратных метров. Локализовать возгорание удалось лишь в 11.20, а полностью справились с огнем в 12.40. Всего в тушении участвовали 84 человека и 30 единиц спецтехники.