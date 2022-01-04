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Общество4 января 2022 9:32

Губернатор Тюменской области взял под личный контроль ситуацию с пожаром на Антипинском нефтезаводе

Александр Моор высоко оценил работу всех служб, участвовавших в тушении
Вера Зенина
Вера Зенина
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Пожар на нефтезаводе ликвидирован

Пожар на нефтезаводе ликвидирован

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор взял под личный контроль ситуацию с пожаром на Антипинском нефтезаводе. Об этом сообщили в пресс-службе информационного центра регионального правительства.

– Александр Моор провел совещание с руководством Тюменского регионального МЧС, полиции и собственниками предприятия по факту пожара. Губернатор отметил слаженность всех сил, принимающих участие в ликвидации огня, а также взял ситуацию под личный контроль, – прокомментировали в ведомстве.

Напоминаем, что сообщение о пожаре поступило на дежурный пульт МЧС в 9.46. На место сразу же выехали сотрудники всех пожарно-спасательных подразделений. По прибытии стало известно, что загорелась ректификационная колонна на площади 100 квадратных метров. Локализовать возгорание удалось лишь в 11.20, а полностью справились с огнем в 12.40. Всего в тушении участвовали 84 человека и 30 единиц спецтехники.

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