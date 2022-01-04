Пожар на Антипинском НПЗ

В Тюмени загорелся Антипинский нефтеперерабатывающий завод, расположенный на 6-м километре Старотобольского тракта. Изначально информация об этом появилась в городских пабликах, жители начали выкладывать фото, на которых виднеется черный дым, идущий с территории предприятия.

Фото: паблик "Тюменская уМоора"

Затем факт возгорания подтвердили в пресс-службе МЧС России по Тюменской области.

– Вызов поступил в 9.42. Первыми на место происшествия прибыло первое подразделение ПЧ № 1 АНПЗ – в 9.43. Затем подъехали сотрудники пожарно-спасательного гарнизона МЧС России. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела ректификационная колонна на площади 100 квадратных метров. На месте создано три боевых участка на тушение и защиту установок. Всего подано 14 лафетных стволов. Погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась, – прокомментировали в ведомстве.

Локализовать возгорание удалось в 11.20, а полностью справились с огнем в 12.40. Всего в тушении участвовали 84 человека и 30 единиц спецтехники.

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