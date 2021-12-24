В выходные тюменских автомобилистов проверят на трезвость. Фото: Вадим Бегун

В предстоящие выходные, 25 и 26 декабря, на одной из магистральных улиц Тюмени пройдёт «сплошная проверка» водителей на трезвость. Выпившим гражданам сотрудники ГИБДД советуют пользоваться услугами общественного транспорта и такси и не садиться за руль в состоянии опьянения.

– Целью проведения таких проверок, является профилактика грубых нарушений правил дорожного движения и выявление водителей в состоянии опьянения, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что пьяным водителем, который насмерть задавил на объездной дороге в Тюмени дорожных рабочих, оказался майор следственного комитета. По факту нарушения ПДД, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц, лицом, находящимся в состоянии опьянения, уже возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в Тюмени пьяный водитель «Киа-Рио» разбил шесть автомобилей. Одну он зацепил на улице Чернышевского и, пытаясь скрыться с места ДТП, не вошел в поворот на улице 50 лет ВЛКСМ, в результате одним махом побил еще пять автомобилей.