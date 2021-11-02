В Тюмени пьяный водитель разбил шесть машин и скрылся. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени пьяный водитель «Киа-Рио» разбил шесть автомобилей. Одну он зацепил на улице Чернышевского и, пытаясь скрыться с места ДТП, не вошел в поворот на улице 50 лет ВЛКСМ и одним махом побил еще пять автомобилей.

– Уехал, но был задержан по горячим следам сотрудниками ГИБДД в одном из дворов неподалеку, где он бросил свою разбитую машину с тремя пробитыми на тот момент колесами, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Далеко нарушитель уехать не смог. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Показания алкотестера 51-летнего горожанина составили 0,63 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На него составлен административный материал по факту пьяного вождения. Все ДТП задокументированы.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Водопроводной, 16 в Тюмени 19-летний водитель на «Шкоде-Рапид» сбил 50-летнюю женщину. Выяснилось, что молодой человек, который получил водительские права совсем недавно, уже стал серийным нарушителем правил дорожного движения.