В Тюмени начинающий водитель, который успел нарушил ПДД 19 раз, сбил на зебре женщину. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На нерегулируемом пешеходном переходе на улице Водопроводной, 16 в Тюмени 19-летний водитель на «Шкоде Рапид» сбил 50-летнюю женщину. Выяснилось, что молодой человек, который получил водительские права совсем недавно, уже стал серийным нарушителем Правил дорожного движения.

– Стаж водителя за рулем около года. За это время он 19 раз нарушил ПДД: превышал скорость, проезжал перекрестки на запрещающий сигнал светофора, управлял транспортом без полиса ОСАГО, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ГИБДД проведут с ним профилактическую работу. Информацию направят в автошколу, в которой обучался молодой человек. У пострадавшей диагностировали травму ноги.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Тюмени задержали участников свадебного кортежа, которые додумались в час пик перекрыть движение по улице Широтной. Ранее видеозапись с нарушением появилась в социальных сетях. Нарушителей ПДД удалось найти с помощью очевидцев.