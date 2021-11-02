Участники свадебного кортежа, перекрывшего улицу Широтную в час пик, извинились перед тюменцами

Участники свадебного кортежа, перекрывшие улицу Широтную в час пик, извинились перед тюменцами. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени задержали участников свадебного кортежа, которые додумались в час пик перекрыть движение по улице Широтной. Ранее видеозапись с нарушением появилась в социальных сетях. Нарушителей ПДД удалось найти с помощью очевидцев.

Исполняющий обязанности начальника местного управления ГИБДД Андрей Миллер лично разъяснил водителям, перегородившим дорогу, в чем правовой нигилизм и общественная опасность их действий. Их привлекли к административной ответственности за умышленное создание помех в дорожном движении и оштрафовали каждого на пять тысяч рублей.

– Участники кортежа извинились перед тюменцами, пояснив, что идея возникла спонтанно, и они не хотели доставить кому-то неудобства, – пояснили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД отмечают, что все дорожные инциденты, которые вызывают общественный резонанс, находятся на контроле у руководства. Практически все водители, грубо и сознательно нарушающие ПДД, привлекаются к административной ответственности.