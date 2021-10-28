Нерабочие дни в Тюменской области помогут снизить заболеваемость среди жителей Фото: Ольга Крыльцова

Как известно, с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими днями по всей стране. О том, что закроется на время ограничений в Тюменской области, а что продолжит работать, жители могут узнать в этой памятке.

В первую очередь тюменцев призывают провести нерабочее время дома. Идея о недельных «каникулах» принадлежит вице-премьеру Татьяне Голиковой, которую также поддержал президент РФ Владимир Путин. Нерабочие дни нужны, чтобы сократить количество заражений коронавирусом и уменьшить число смертей. В последнее время заболеваемость в России дошла до рекордных значений.

На 28 октября в Тюменской области за сутки выявлено более 300 заболевших человек. Чтобы прервать эту цепочку, необходимо остаться дома и минимизировать контакты.

Система здравоохранения испытывает серьезные перегрузки. Сейчас занято более 86 процентов коек для пациентов с ковидом. Открываются новые моногоспитали, но число мест нельзя увеличивать до бесконечности. Кроме того, остаются и люди с другими серьезными заболеваниями – онкологическими, психоневрологическими, сердечно-сосудистыми. Таким пациентам тоже нужна помощь, а сокращение заболеваемости коронавирусом должно стабилизировать плановый прием в больницах.

Серьезные беспокойства по поводу предстоящей нерабочей недели испытывает бизнес, на котором дни простоя скажутся не лучшим образом. Тем не менее, если заболеваемость не удастся скорректировать, неделя рискует растянуться на месяцы. Чтобы поддержать предпринимателей, власти уже предусмотрели различные меры поддержки.

Медики считают, что лишь массовая вакцинация позволит вернуться к прежней жизни, а значит, нерабочие дни стоит использовать для визита в прививочные пункты, они, кстати, будут работать.

В Роспотребнадзоре советуют отказаться от поездок в другие города и страны во время действия ограничений, общаться с близкими (особенно пожилыми) на расстоянии, сократить необязательные поездки по делам.