Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 28 октября 2021 года выросло на 333 человека

Последние новости о коронавирусе в Тюмени

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 28 октября 2021 года увеличилось на 333 человека, включая 52 ребенка. Таким образом, общее число подхвативших ковид с начала пандемии составило 69 768 человек.

За сутки выздоровели 120 человек (за весь период – 58 056), 38 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких. Под медицинским наблюдением остаются 34 801 человек. Вакцинацию против коронавируса прошли 675 854 человека, полный курс прошли 625 640 человек.

За последние сутки в России выявлено 40 096 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 3 539 (8,8%) без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 8 392 697 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 29 318 человек, с начала пандемии – 7 272 053. Также за сутки зафиксировано 1 159 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 235 057 человек.