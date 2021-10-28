Жители Тюмени смогут привиться от COVID-19 даже в период нерабочих дней Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Тюмени смогут привиться от коронавируса даже в период нерабочих дней, который продлится с 30 октября по 7 ноября. По словам директора регионального департамента здравоохранения Натальи Логиновой, пройти вакцинацию можно будет как в поликлиниках, так и в торговых центрах.

- Что касается торговых центров, сегодня мы ставим задачу перенести расположенные там пункты вакцинации на площади, которые не закроют. То есть их перенесут ближе к магазинам продуктов питания. Эти пункты будут также работать полный рабочий день, - сообщила руководитель депздрава.

Напоминаем, что за прошедшие сутки в Тюменской области выявлен 331 случай коронавируса среди жителей, включая 46 детей. Таким образом, общее число подхвативших ковид с начала пандемии составило 69 435 человек.