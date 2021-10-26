В аэропорту Рощино тюменцам будут колоть «Спутник V», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорону» Фото: Татьяна Коркина

Пункт вакцинации против коронавируса откроется в медпункте аэропорта Рощино уже в эту пятницу, 29 октября 2021 года. Пассажиры смогут поставить себе три вида вакцины: «Спутник V», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона», сообщили в официальном аккаунте аэропорта в социальных сетях. Вакцину можно поставить себе с 9 до 17 часов. Сотрудникам нужно иметь с собой иметь анкету, согласие на вакцинацию, а пассажирам – СНИЛС, паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

– Вакцинация проводится для сотрудников аэропорта, расположенных рядом с ним организаций и жителей Тюменской области. Пассажирам перед перелетом вакцинироваться не рекомендуется, – рассказали в аэропорту Рощино.

Напомним, 18 октября в Тюменской области Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Позже они разъяснили, что будет с теми, кто не собирается ставить вакцину.