Тюменцы могут пожаловаться на проблемы с отоплением в прокуратуру. Фото: Вадим Бегун

Тюменцы могут пожаловаться на проблемы с отоплением в прокуратуру. В ведомстве работает горячая линия.

– В прокуратуре Тюменской области «горячая линия» будет работать 23 сентября с 09.00 до 16.00 по телефону: 8 (3452) 27-04-50. Аналогичные «горячие линии» в этот же день с 09.00 до 16.00 будут работать во всех территориальных прокуратурах. Их номера можно найти здесь, – сообщили в ведомстве.

Сотрудники региональной прокуратуры заверили, что они проверят всю поступившую информацию. При наличии оснований примут необходимые меры реагирования.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что жительница кирпичного дома Александра Ракитина мечтает о том, чтобы отопительный сезон обошел ее жилище стороной. Со слов горожанки, как только в их доме дадут отопление «начнется кошмар», а именно – невозможная духота и температура воздуха под +30 градусов.

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