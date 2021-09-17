В Тюменской области до начала выборов остались считанные минуты

В Тюменской области до начала выборов остались считанные часы Фото: Иван МАКЕЕВ

В Тюменской области всё готово к трехдневным выборам-2021, которые пройдут 17, 18 и 19 сентября, а на другом конце страны участки уже открылись. Речь идет, конечно же, о Камчатке и Чукотке, где из-за часового пояса жители по традиции голосуют первыми.

Президент РФ Владимир Путин сегодня назвал пять причин, по которым всем тюменцам стоит прийти на выборы и отдать свой гражданский долг. По его словам, только так можно повлиять на будущий состав парламента.

– В думе нужны ответственные, авторитетные, деятельные люди. С популизмом и пустословием кашу не сваришь, – заключил глава государства.

Кстати, на этих выборах сделан большой акцент на безопасности из-за продолжающейся пандемии: во-первых, потоки людей за три дня будут минимальны, а во-вторых, каждому избирателю выдается собственный набор средств защиты, включая одноразовую ручку. Все избирательные бюллетени, которые заказывала избирательная комиссия Тюменской области, изготовлены и переданы в участковые избирательные комиссии.

Так что выборы в России можно считать открытыми! В Тюменской области избирательные участки откроются 17 сентября 2021 года ровно в 8 утра.

Напомним, в 2018 году Тюменская область выбирала своего губернатора, пост которого в результате голосования занял Александра Викторовича Моора. Двумя годами ранее мы участвовали в выборах депутатов Тюменской областной думы и депутатов Государственной думы РФ.