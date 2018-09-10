2018-09-10T12:41:58+03:00
Политика

Биография Александра Моора: от школьной скамьи до губернатора Тюменской области

Что известно о жизни нового главы региона?
Алексей КОСЕНЧУК
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Биография Александра Моора: от школьной скамьи до губернатора Тюменской областиБиография Александра Моора: от школьной скамьи до губернатора Тюменской области
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По итогам обработки 100% протоколов врио губернатора Тюменской области Александр Моор, выдвинутый на выборы главы региона «Единой Россией», набрал 65,86% или 816 тыс. 253 голоса. Впечатляющий результат и, как следствие, назначение на должность губернатора. Итоги – итогами, но что мы знаем о биографии Александра Моора? «Комсомольская правда – Тюмень» сделала небольшой обзор жизни экс-главы тюменской администрации.

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ

Александр Викторович Моор родился 6 января 1974 года в посёлке Березняки Тюменского района. Мама всю жизнь проработала учительницей в школе №49, отец – автомехаником высшей квалификации (говорят, что у него всего одна запись в трудовой книжке). Родители Саши Моора познакомились ещё в детстве и даже учились в одном классе.

Любовь к школе передалась к Саше от его мамы, Алевтины Нестеровны Моор, которая выучила математике не одно поколение ребятишек. Родителям будущего губернатора Тюменской области постоянно предлагали перевести Сашу классом постарше, но те были непреклонны и решили не решать ребёнка детства, за что он им до сих пор благодарен.

Если с математикой у Саши всё было в порядке, то с химией в первое время не срослось. Будучи семиклассником, Моор получил свою первую двойку по этому предмету, однако для отличника это была настоящая катастрофа. Парень взял себя в руки, и уже через год выиграл (!) городскую школьную олимпиаду по химии, да и школу несколько лет спустя закончил с золотой медалью.

В Исетском районе Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В Исетском районеФото: Алексей КОСЕНЧУК

Биография Александра Моора неразрывно связана с гимназией 49 (недавно в Ямальском-2, кстати, открылся второй корпус). Мама – работник школы, сам – выпускник, жена – одноклассница (повторилась история знакомства родителей), а теперь здесь учатся и его дети.

Кстати говоря, именно гимназия №49 стала кузницей многих известных личностей. В разные годы здесь учились директор департамента по общественным связям и массовым коммуникациям Тюменской области Павел Белявский и биатлонисты Антон и Настя Шипулины.

Александр Моор. Фото: администрация Тюмени

Александр Моор. Фото: администрация Тюмени

СТУДЕНЧЕСТВО И КАРЬЕРА

Аналитический склад ума помогает 17-летнему Саше поступить в Тюменский государственный университет, на специальность «Бухгалтерский учёт и аудит». В 1996-м году он его заканчивает и получает квалификацию «экономист». Вместо того, чтобы прожигать жизнь на студенческих тусовках, за два года до окончания вуза, Саша начинает работать экономистом отдела кредитных ресурсов и краткосрочного кредитования ЗАО «Банк «Тюменский кредит». Первый трудовой опыт, полученный в финансовой организации, в дальнейшем станет толчком в развитии его карьеры.

С губернатором ХМАО-Югры Натальей Комаровой Фото: Алексей КОСЕНЧУК

С губернатором ХМАО-Югры Натальей КомаровойФото: Алексей КОСЕНЧУК

В конце девяностых, уже опытный экономист Александр, становится начальником отдела ликвидности, вице-президентом по внешнеэкономической деятельности тюменского инвестиционного банка «Дипломат». Проработав там три года, переходит на должность зампредседателя правления ОАО «Банк «Белый Север», а затем и на должность начальника казначейства «Ханты-Мансийского банка».

Экономика – экономикой, но в 2001 году Александр Викторович уходит на государственную службу и занимает должность заместителя директора департамента экономики тюменской администрации. Двумя годами позже он занимает пост генерального директора «Тюменского ЦУМа», а затем должность заместителя, а потом и директора департамента имущественных отношений городской администрации. Ещё 5 лет жизни Моор проработал в должности заместителя губернатора Тюменской области Владимира Якушева (ныне – главы Минстроя РФ).

Пик карьеры (если не брать в расчёт вступление в должность губернатора региона) Александра Моора пришёлся на 2011 год, когда он вступил в должность главы администрации Тюмени. Тогда, 25 февраля, депутаты Тюменской городской Думы единогласно проголосовали на заседании Думы за его назначение. За семь лет на посту Александр Викторович добился выдающихся результатов: модернизирована система коммунальной инфраструктуры, сократились показатели безработицы, вырос оборот розничной торговли, продолжены мероприятия по повышению доступности и качества медицинских услуг.

В Исетском районе Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В Исетском районеФото: Алексей КОСЕНЧУК

СПОРТ

Главной страстью Александра Моора на протяжении всей жизни является спорт. Даже однокурсники до сих пор вспоминают, как этот «серьёзный парень» буквально не выпускал из рук спортивную сумку и всё свободное время посвящал пауэрлифтингу. Этим видом спорта Саша увлёкся ещё будучи подростком, и даже сдал нормативы на кандидата в мастера спорта. Правда, в силу загруженности мастером не стал.

– Моё увлечение силовыми упражнениями началось в детстве, когда я в библиотеке увидел журнал с комплексом упражнений для силовых тренировок, – вспоминает Александр Викторович. – Взяв их за основу, я стал работать с весом собственного тела: подтягивания, отжимания. Потом папа специально для меня сварил дома два турника, купил гири и штанги и пришел в «Антей» (Тюменский атлетический клуб, - прим.).

Раабочая поездка в Сургут Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Раабочая поездка в СургутФото: Алексей КОСЕНЧУК

В своих воспоминаниях Моор отмечает, что ему не хватало времени на восстановление и на соблюдение особого режима спортсмена.

– У меня было желание выполнить нормативы мастера спорта по пауэрлифтингу, я уверенно прошел кандидата и остановился в шаге от мастера. Конечно, если бы я с кем-то поспорил, что стану мастером спорта, то я бы сделал это. Мне достаточно знать, что я это могу, – смеётся новоявленный губернатор Тюменской области.

Тем не менее, спорт в его жизни остался: Александр Викторович тренируется трижды в неделю по утрам и добивается впечатляющих результатов: жим от груди – 190 кг, присед – 250 и становая тяга – 235 кг. Любит и скандинавскую ходьбу: по его словам, у этого вида спорта ряд преимуществ перед бегом или обычной ходьбой.

- Нагрузка идет не только на ноги, но и на руки, на верхний плечевой пояс и спину. Если правильно выполнять движение – не просто ходить, переставляя палочки, а следовать технике скандинавской ходьбы, – 90% мышц оказываются задействованы. Также, при правильной постановке рук, практически полностью снимается нагрузка с позвоночника. Скандинавская ходьба отлично подходит для того, чтобы сбросить вес: сжигается гигантское количество калорий. Также она очень полезна тем, у кого проблемы с давлением. Я постоянно использую аэробную нагрузку для того, чтобы поддерживать сердечно-сосудистую систему в работоспособном состоянии, - поделился он своими познаниями.

Александр Моор в Сургутском районе Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Александр Моор в Сургутском районеФото: Алексей КОСЕНЧУК

Сейчас новый губернатор Тюменской области женат, у пары четверо детей. Старший сын – 21-летний студент, младшей дочке – два годика.

КСТАТИ

- В мае 2018 года Александр Моор получил медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени за «достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». Соответствующий Указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

- По результатам первых трех месяцев 2018 года Александр Моор занял первое место в Национальном рейтинге мэров. По итогам 2016 и 2017 годов он также стал лучшим.

- За время работы Моора на посту мэра города, Тюмень возглавила рейтинг лучших региональных дорог по итогам инспекции Общероссийского народного фронта.

Александ Моор показал мастер-класс по поднятию гири в Нижневартовске.

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