Как проходят выборы губернатора Тюменской области

СЕГОДНЯ 13:56 2018-09-09T13:57:34+03:00

«Комсомолка» собрала всю актуальную информацию к этому часу

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Выборы – важное политическое событие для многих регионов, в т.ч. и для Тюменской области, где 9 сентября проходят выборы губернатора и депутатов городской думы. С раннего утра тюменцы активно голосуют на избирательных участках, отдавая голос за тех, кто будет вести региональную политику региона в ближайшие пять лет.

ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ

Одним из первых отдать свой голос за кандидатов пришёл временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор. В единый день голосования врио главы региона пришёл на свой избирательный участок ранним утром и в приподнятом настроении.

- Выборы губернатора Тюменской области определят стратегию региона на ближайшие пять лет Главное, чтобы этот конструктив сохранялся, - подчеркнул Александр Моор в разговоре с журналистами.

Александр Моор на выборах губернатора Тюменской областиФото: Дмитрий Терентьев

Ещё одна известная персона – министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев –специально приехал в Тюмень на выборы, чтобы отдать голос за своего преемника.

- Юридически я - тюменец, поэтому приехал специально, чтобы принять участие в выборах, выполнить свой гражданский долг, - рассказал глава Минстроя России. – Выборы очень серьезные - нам вместе с ямальцами и югорчанами предстоит избрать высшее должностное лицо всей большой Тюменской области. Главная задача всенародно избранного губернатора - продолжить реализацию многочисленных социально значимых программ в интересах тюменцев.

Владимир Якушев проголосовал на выборах губернатора Тюменской области

ДОМА НЕ ОСТАНУСЬ!

Не обходят стороной выборы и рядовые жители региона. По словам наблюдателя, студентки ТюмГУ Алины Костиной, в первые два часа после открытия участка шли голосовать в основном люди старшего возраста, однако к обеду тюменцы шли на участки целыми семьями.

В Исетском районе, например, одними из первых проголосовали 83-летняя Любовь Николаевна Третьякова и Васса Андреевна Боровинская, недавно отметившая 90-летний юбилей. Обе старушки сами пришли на избирательный участок, несмотря на солидный возраст.

– Как же я в такой день останусь дома? – вопрошает Васса Андреевна. – Я тоже сделала свой выбор в пользу достойного кандидата!

Васса БоровинскаяФото: Дмитрий Терентьев

80-летние жительницы Заводоуковска Валентина Голубцова и Ольга Волгина, тоже не остались в стороне от выборов и даже призвали молодежь прийти на избирательные участки. По словам женщин, они не могли пропустить выборы, поскольку им небезразлична судьба региона.

- Мы не имеем права сидеть дома и пропустить выборы, когда решается судьба области. И наш голос может стать решающим, — подчеркнули жители Заводоуковска.

Старожили ЗаводоуковскаФото: Дмитрий Терентьев

Избирательные участки в Тюменской области будут работать 9 сентября до 20 часов, после чего комиссия приступит к подсчету голосов. Предварительные итоги голосования будут обнародованы уже в понедельник, 10 сентября.

ЦИФРЫ

По данным ЦИК, явка на выборах губернатора в Тюменской области на 14 часов местного времени составила 32,59%, это почти 883 тысячи человек. В ХМАО-Югре голоса за кандидитов в губернаторы Тюменской области отдали 22,69% (25% - в Ханты-Мансийске), на Ямале – 41,55% (в Салехарде – 40%). На юге Тюменской области проголосовали 39,63% (лидеры –Сладковский, Упоровский, Голышмановский районы, где явка превысила 60%). В Тюмени явка составила 30%.

КСТАТИ

Отметим, что почти все избиратели знают, где можно проголосовать. Ранее представители избиркома провели поквартирный обход и вручили памятки с информацией, где можно выполнить свой гражданский долг. Те, кто ещё не знают, где находится их участок, могут зайти на портал Мой участок.рф. Для того, чтобы получить данные об избирательном участке, необходимо последовательно выбрать: муниципальный район, населенный пункт, улицу и номер дома.

ЧТО ЕЩЁ?

В этот день в Тюменской области проходит традиционный фестиваль «Тюменская осень». Тюменцы принимают участие в масштабной развлекательной программе, в розыгрыше подарков (квартиры, автомобили, ЖК-телевизоры, айфоны) и покупают товары местных производителей.

Ярмарка "Покупаем Тюменское!"Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Музыкальные и танцевальные коллективы – участники фестиваля «Тюменская осень» - продолжают радовать горожан своим творчеством. Сразу нескольких уличных сцен областного центра звучат любимые песни о Тюмени, семейных ценностях и хорошем настроении.

Любители спорта тоже «в деле»: с самого утра они сдают нормы ГТО. Планируется, что в спортивных мероприятиях примут участие 33 тысячи тюменских спортсмена.