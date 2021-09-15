Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 15 сентября 2021 года: как будут учиться школьники в дни выборов?

Как будут учиться тюменские школьники в дни выборов? Фото: Ольга Крыльцова

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 15 сентября 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 222 и составило 58 140 человек, 27 скончались.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 172 человека выздоровели (за весь период – 50 983); 14 детей заболели (из общего числа заболевших); 28 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших); 50 896 человек остаются под медицинским наблюдением; 160 человек находятся на перевахтовке. Вакцинированы против коронавируса 584 886 человек, полный курс прошли 540 787.

В Тюменской области на карантин из-за коронавируса ушли 30 групп в 20 детских садах. Заболевших насчитали 25 человек, еще 629 – контактных. Не обошел COVID-19 и школы. Так, в двух общеобразовательных учреждениях региона закрыли три класса, здесь новой коронавирусной инфекцией заразились 11 человек, контактных – 52.

Тюменские школы в дни выборов, 17 – 19 сентября, будут работать без изменений. Об этом сообщил директор департамента образования и науки региона Алексей Райдер. Заместитель губернатора региона уточнил, что в школах, на территории которых располагаются избирательные участки, обучающиеся 1 – 4 классов будут заниматься в штатном режиме, а старшие классы (5 – 11) в рамках акции «На острие науки», посвященной Году науки и технологий, проведут учебную, исследовательскую и творческую работу в формате «вынесенных уроков».

За последние сутки в России выявлено 17 837 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 781 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 15 907 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 176 085 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 194 249 летальных исходов, выздоровели 6 418 033 человека.