В Тюменской области 30 групп в детсадах ушли на карантин из-за коронавируса

В Тюменской области 30 групп в детсадах ушли на карантин из коронавируса. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области на карантин из-за коронавируса ушли 30 групп в 20 детских садах. Заболевших насчитали 25 человек, еще 629 – контактных.

Не обошел COVID-19 и школы. Так, в двух общеобразовательных учреждениях региона закрыли три класса, здесь новой коронавирусной инфекцией заразились 11 человек, контактных – 52.

– В адрес учреждений направлены предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий. Предписания получают и больницы по месту проживания больных, контактных детей и сотрудников для организации медицинского наблюдения, – сообщили в региональное управлении Роспотребнадзора.