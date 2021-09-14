Тюменские школы в дни выборов будут работать без изменений. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменские школы в дни выборов, 17 – 19 сентября, будут работать без изменений. Об этом сообщил директор департамента образования и науки региона Алексей Райдер.

Заместитель губернатора региона уточнил, что в школах, на территории которых располагаются избирательные участки, обучающиеся 1 – 4 классов будут заниматься в штатном режиме, а старшие классы (5 – 11) в рамках акции «На острие науки», посвященной Году науки и технологий, проведут учебную, исследовательскую и творческую работу в формате «вынесенных уроков».

По информации оперштаба, в ближайшие выходные (это не учебные дни) для детей и родителей 1 – 5 классов школ Тюмени и Тобольска пройдет марафон – фестиваль «Поющий город».