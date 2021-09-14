Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 сентября 2021 13:43

Тюменские школы в дни выборов будут работать без изменений

Об этом сообщил директор департамента образования и науки региона Алексей Райдер
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Тюменские школы в дни выборов будут работать без изменений.

Тюменские школы в дни выборов будут работать без изменений.

Фото: Ольга Крыльцова

Тюменские школы в дни выборов, 17 – 19 сентября, будут работать без изменений. Об этом сообщил директор департамента образования и науки региона Алексей Райдер.

Заместитель губернатора региона уточнил, что в школах, на территории которых располагаются избирательные участки, обучающиеся 1 – 4 классов будут заниматься в штатном режиме, а старшие классы (5 – 11) в рамках акции «На острие науки», посвященной Году науки и технологий, проведут учебную, исследовательскую и творческую работу в формате «вынесенных уроков».

По информации оперштаба, в ближайшие выходные (это не учебные дни) для детей и родителей 1 – 5 классов школ Тюмени и Тобольска пройдет марафон – фестиваль «Поющий город».