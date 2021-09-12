Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 12 сентября 2021 года: эпидемиологическая обстановка стабилизируется

В Тюменской области эпидемиологическая обстановка по коронавирусу стабилизируется. Фото: Вадим Бегун

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 12 сентября 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 228 и составило 57 466 человек.

По данным оперштаба, за последние сутки зафиксировано 228 случаев заражения коронавирусной инфекцией (всего с начала пандемии – 57466), а выздоровело 224 человека (за весь период – 50 454). Из общего числа заболевших коронавирусом заразились 16 детей. Под медицинским наблюдением остаются 55 083 пациента, 34 из них подключены к аппаратам ИВЛ. 160 человек в нашем регионе находятся на перевахтовке. Вакцинированы против коронавируса 581 708 человек, полный курс прошли 535 898.

В Тюменской области продлили ограничения по коронавирусу. В регионе продолжает действовать масочный режим. Соответствующий документ подписал Александр Моор.

В Тюменской области свернули работу два моногоспиталя, организованных на базе реабилитационного центра «Родник» и санатория «Светлый» в Ялуторовске. В региональном департаменте здравоохранения сообщили, что эпидемиологическая обстановка стабилизируется.

За последние сутки в России выявлен 18 891 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 796 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 17 888 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 121 516 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 191 961 летальный исход, выздоровели 6 375 160 человек.